Une subvention pour une mosquée fait des vagues

Gérald Darmanin a accusé la mairie EELV de Strasbourg de financer «une mosquée soutenue par une fédération qui défend l'islam politique» au lendemain d'un vote approuvant «le principe d'une subvention» de plus de 2,5 millions d'euros. «La mairie verte de Strasbourg finance une mosquée soutenue par une fédération qui a refusé de signer la charte des principes de l'islam de France et qui défend un islam politique», a réagi M. Darmanin dans un tweet publié dans la nuit de lundi à mardi. «Vivement que tout le monde ouvre les yeux et que la loi séparatisme soit bientôt votée et promulguée», a-t-il ajouté.

Le conseil municipal de Strasbourg a adopté lundi «le principe d'une subvention» de plus de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée de Millî Görüs (CIMG), association réputée proche de la Turquie. Cette subvention représente «10% du montant des travaux», a relevé lors du vote la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian, dont la majorité a affirmé qu'il s'agissait d'un pourcentage habituel pour le subventionnement des lieux de culte dans la capitale alsacienne. Le versement effectif de la subvention, critiquée par l'opposition municipale, doit faire l'objet d'un nouveau vote.

(L'essentiel/afp)