Un loup filmé tout près du Luxembourg

Le service public de Wallonie a diffusé les images d'une vidéo prise le 22 mai dans la commune wallonne d'Ebly, située dans la province de Luxembourg, à une vingtaine de kilomètres du Grand-Duché. La séquence a été dévoilée sur le site Internet du réseau loup et du WWF. On y découvre l'animal - de lignée italo-alpine - se promener tranquillement dans la forêt, visiblement peu impressionné par la caméra.

Deux loups avaient été identifiés en 2016 sur le plateau des Tailles et en 2018 dans les Hautes Fagnes (région qui s'étend en Belgique dans la province de Liège et, en Allemagne, dans la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Le loup d'Ebly est le troisième à avoir été identifié dans le secteur.

Toujours selon les autorités wallonnes, des analyses génétiques réalisées à partir d'excréments prélevés en mars 2019 ont montré l'existence d'un quatrième individu. Pour rappel, le passage du loup a été attesté au Luxembourg en 2017, pour la première fois depuis 124 ans, près de Garnich. Depuis, plusieurs pistes se sont révélées fausses, comme cette alerte le 13 mai dernier à Beaufort, dans l'est du Grand-Duché.

