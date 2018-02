Le conducteur fuyard interpellé par la police

L'accident s'était produit jeudi matin, vers 4h30, sur la RD 906 entre Avril et Briey. Une voiture, avec à son bord trois occupants, avait percuté par l'arrière un scooter. Le conducteur du deux-roues, un Fameckois âgé de 45 ans, avait été éjecté et était mort sur place, avant l'arrivée des secours.

Les deux passagers du véhicule fautif étaient restés sur les lieux de l'accident, tandis que le conducteur avait pris la fuite à travers les champs. Ce dernier a finalement pu être appréhendé, grâce à un maître-chien qui a pisté sa trace jusqu'au domicile de sa petite amie, relate le Républicain Lorrain.

Selon le parquet, l'arrestation a été musclée car l'homme s'est rendu coupable «d'outrage et rébellion sur des agents de la force publique». Le conducteur et ses deux passagers, originaires de Briey, Jœuf et Homécourt, âgés de 18 à 23 ans, ont été interrogés par la police de Briey. Ils ont refusé les prélèvements destinés à mesurer taux d'alcool dans le sang et présence éventuelle de drogue. Une circonstance «aggravante» pour le conducteur qui encourt une peine de prison de dix années.

(L'essentiel)