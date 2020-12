«L'extraordinaire» cathédrale de Metz célébrée sur «CNN»

La cathédrale de Metz : l'art et l'architecture extraordinaires de La lanterne du Bon Dieu https://t.co/8hKWw2jygU via @CNNStyle pic.twitter.com/qLE42vXGqz — CNN France (@CNNFrancePR) December 2, 2020

De Luxembourg-Ville à Strasbourg en passant par Sarrebruck, la cathédrale de Metz jouit dans la Grande Région d'une réputation à la hauteur du joyau qu'elle est. Mais aux États-Unis, elle demeure «l'un des secrets les mieux gardés d'Europe de l'Ouest», révèle CNN dans un article consacré au monument à l'occasion de son 800e anniversaire.

«La cathédrale de Metz à 800 ans. L'art et l’architecture extraordinaires de la "Lanterne du Bon Dieu"». Tel est le titre de cet article élogieux qui passe en revue toute l'histoire de l'ouvrage architectural le plus célèbre de la Lorraine: de sa construction décrétée en 1220 par le pape, quand Metz était l'une des villes les plus importantes du Saint-Empire romain germanique, à ses récentes évolutions, en passant par son achèvement en 1520 et l'incendie qui a failli tout détruire en 1877.

«Un jeu d'ombres et lumières»

L'article explique pourquoi la cathédrale Saint-Étienne est moins reconnue à travers le monde que celle de Cologne et de Paris. «Une question de contexte national et d'identification», liés à la place de la Lorraine dans l'histoire. Dans le sous-texte, il est expliqué qu'elle n'a rien à envier à ces dernières. Son architecture gothique est un modèle du genre mais symbolise également «une rupture avec la tradition en la matière».

Quant à ses vitraux, ils sont reconnus comme parmi les plus beaux du monde. Les plus notables ont été réalisés par l'artiste Marc Chagall. «Un jeu d'ombres et lumières» unique, rappelle le texte, qui s'inscrit dans une dynamique plus contemporaine. Ainsi, l'artiste coréenne Kimsooja a été choisie pour créer un nouveau vitrail. Il sera dévoilé au mois de novembre de l'année prochaine, toujours dans le cadre du huicentenaire de la cathédrale...

(Thomas Holzer/L'essentiel)