Deux fillettes fuguent pour faire Koh-​​Lanta

Deux petite filles de 9 et 4 ans ont échappé à la vigilance de leurs parents et ont été portées disparues vendredi, dans l'ouest de Meurthe-et-Moselle. Les deux fillettes se sont perdues en forêt, rapporte la gendarmerie. Un ensemble de moyens a été mis en place pour tenter de retrouver les deux petites: des patrouilles locales, une équipe cynophile, des drones et des motards.

Peu de temps après, les aventurières ont pu être localisées en lisière de forêt par la gendarmerie. Elles ont été découvertes assises sur un sac, équipées d'une couverture, de leurs pyjamas, d'eau, d'un morceau de viande et de bois pour faire un feu et de leurs doudous. La raison de cette échappée? Elle ont indiqué vouloir faire Koh-Lanta et passer une nuit en forêt. Sans plus attendre, les gendarmes les ont immédiatement remises à leurs parents, morts d'inquiétude.

L'animateur de l'émission Denis Brogniart a même réagi a cette histoire, qui aurait pu mal finir. «Trop mignon! Mais attention les enfants, ne partez jamais seuls... papa et maman peuvent être les chefs de vos tribus de #kohlanta! L'histoire du dimanche soir.»

(mm/L'essentiel)