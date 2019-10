Le Luxembourg reste ferme sur les TER

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs frontaliers. Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État française aux Affaires européennes, qui rencontrait ce mardi matin, à Luxembourg, Corinne Cahen, ministre luxembourgeoise à la Grande Région, n'a pas obtenu gain de cause. Le Luxembourg n'accordera pas de dérogation supplémentaire* pour permettre à la SNCF d'équiper tous les TER circulant entre la France et le Grand-Duché, du système de sécurité européen ERTMS.

Les autres sujets évoqués au cours de l'entretien



Corinne Cahen et Amélie de Montchalin ont évoqué des sujets qui touchent directement les travailleurs frontaliers, tels que la formation, l’autoroute A3-A31, les parking relais et le covoiturage. En outre, elles ont parlé d'une éventuelle prise de participation du Luxembourg à la chaîne «TV5 Monde» et d'Esch 2022 (NDLR: Esch-sur-Alzette est la capitale européenne de la culture en 2022). La future légalisation du cannabis récréatif fait peur aux autorités françaises



Lors de leur entretien, Amélie de Montchalin a fait part à Corinne Cahen de l'inquiétude des autorités françaises à propos de la future légalisation du cannabis récréatif au Grand-Duché. «Amélie de Montchalin avait déjà fait part récemment de ces inquiétudes à Jean Asselborn (NDLR: le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères), confie son cabinet. Ce projet tombe mal, puisque la France a lancé, en septembre dernier, un plan national de lutte contre les stupéfiants».

À partir du 1er janvier 2020, seuls les TER qui en seront équipés pourront passer la frontière luxembourgeoise, soit 12 rames sur 25. La SNCF ne devrait être en mesure d'équiper la totalité de son parc sur la ligne qu'en juin prochain.

Des correspondances quai à quai à Thionville

En attendant, ce programme de déploiement de l'ERTMS sur les TER entre la France et le Luxembourg implique des désagréments pour les voyageurs frontaliers. Ainsi, des correspondances quai à quai en gare de Thionville ont été mises en place, depuis le 23 août dernier. Contacté, le cabinet d'Amélie de Montchalin craint même que la situation ne se détériore, à partir de janvier. «Certains frontaliers devront peut-être prendre un bus à partir de Thionville, pour venir au Luxembourg», indique-t-il.

Amélie de Montachalin souhaite donc poursuivre la discussion et projette d'organiser une réunion avec Corinne Cahen et les responsables du transport dans les deux pays, à savoir François Bausch, ministre de la Mobilité au Luxembourg, et Jean-François Djebbari, secrétaire d'État français aux Transports. «Il est nécessaire de trouver une solution partagée, dans l'intérêt des deux parties», martèle son cabinet.

*Pour rappel, tous les TER auraient dû être équipés du système ERTMS depuis juin 2017.

????????????????Après mes échanges hier à #Thionville, point ce matin avec la ministre luxembourgeoise @CorinneCahen pour trouver des solutions concrètes pour faciliter le quotidien des 100 000 travailleurs transfrontaliers du #GrandEst, dans l’intérêt de tous : transports, formation, emploi pic.twitter.com/BorlV21N2e — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) October 15, 2019

(Olivier Loyens/L'essentiel )