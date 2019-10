Un adjoint à la mairie de Metz est décédé

Jean-Michel Toulouze, adjoint au maire à la ville de Metz, a été retrouvé mort à son domicile, jeudi soir, victime d'une crise cardiaque. Âgé de 55 ans, celui qui s'était déclaré candidat pour les prochaines municipales était chargé des Finances.

Apparu en 2008 dans la vie politique locale, le socialiste avait d'abord été élu au conseil général avant de passer tout près d'un siège de député. Conseiller municipal puis adjoint à Metz, il a largement participé à la réhabilitation du quartier de Metz-Borny et notamment l'installation de la «BAM» (Boîte à musique), la salle de concert ouverte en 2014.

De nombreux hommages ont été rendus à Jean-Michel Toulouze au cours des dernières heures. «Il était un militant toujours au contact de la population, apprécié des habitants, notamment dans les quartiers, pour son engagement politique sans faille au service de ses concitoyens, particulièrement les plus faibles et les plus démunis», a notamment réagi Dominique Gros, maire de Metz.

C’est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition de Jean-Michel Toulouze, Adjoint au Maire chargé des finances.

Dominique Gros adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QcuEfCLpoW — Ville de Metz (@MairiedeMetz) October 3, 2019

Abasourdi par le décès brutal de mon collègue Jean Michel Toulouze. Nous sommes dans la même équipe depuis 12 ans, pas toujours d’accord mais il était engagé et très présent. Injuste de partir si tôt. Toutes mes condoléances à ses proches #Metz #RIP... https://t.co/WcA4qwLwmC — LEKADIR Hacène (@lekadir_zh) October 3, 2019

(L'essentiel)