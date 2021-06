Strasbourg de nouveau réveillé par un séisme

Un séisme de magnitude 4,0 selon le réseau national de surveillance sismique (Renass), basé à Strasbourg, a été ressenti dans l'agglomération alsacienne samedi matin. Un second séisme a été enregistré cinq minutes plus tard - de magnitude 2,0 - au nord de Strasbourg, à proximité de la commune de La Wantzenau.

Le département Analyse Surveillance Environnement du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - CEA-Dase) a indiqué de son côté une magnitude de 4,3 pour le premier séisme, dont il a situé l'épicentre au nord-ouest de Strasbourg. La principale secousse a été classée comme «induite» par le Renass, c'est-à-dire provoquée par une activité humaine. Il s'agit du plus fort séisme ressenti ces derniers mois dans la région.

«C'était du vraiment costaud cette fois», a tweeté Alain Fontanel, l'un des leaders de l'opposition au conseil municipal strasbourgeois. «Toute la maison a tremblé pendant quelques secondes. Merci aux apprentis sorciers de la géothermie profonde pour ce réveil brutal #flippant». De nombreuses réactions similaires étaient visibles sur les réseaux sociaux.

Tremblement de terre d'une magnitude a priori de 3,4 à 5h00 #Renass dans la métropole de Strasbourg

C'était du vraiment costaud cette fois

Toute la maison a tremblé pendant quelques secondes

Merci aux apprentis sorciers de la géothermie profonde pr ce réveil brutal #flippant pic.twitter.com/HDHCjdXVUV — Alain Fontanel (@AlainFontanel) June 26, 2021

Un projet de géothermie profonde a été développé jusqu'en décembre au nord de Strasbourg, sur les communes de Vendenheim et Reichstett, voisines de La Wantzenau. La préfecture du Bas-Rhin a annoncé le 7 décembre l'arrêt définitif du projet, après une série de séismes plus ou moins intenses - dont l'un de magnitude 3,5 - et classés comme «induits» par le Renass. Fonroche géothermie, le porteur de projet, avait admis que ses activités étaient à l'origine de certains séismes.

(L'essentiel/AFP)