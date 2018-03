Le nombre de «touristes du vin» a explosé

Les vignobles sculptent les paysages de l'Hexagone depuis 2000 ans, et notamment en Alsace et en Champagne. Mais depuis quelques années maintenant, le métier s'adapte et c'est l'oenotourisme qui permet aux viticulteurs qui se lancent de se procurer un sérieux complément de revenu. La France affiche une fréquentation touristique record, avec 89 millions de visiteurs étrangers l'an passé, mais le pays s'est rendu compte tardivement du formidable potentiel du tourisme du vin.

«Mes chambres d'hôtes me permettent de vendre 1 500 bouteilles sans bouger de chez moi!», raconte Nadine David, 55 ans, viticultrice près d'Epernay, qui exploite 4,7 hectares du précieux vignoble de champagne avec son mari et ses deux fils. Ses résidents, surtout belges, «mais aussi allemands, italiens et parfois français», repartent avec le maximum de bouteilles autorisé dans leur coffre de voiture: 60 litres de bulles blondes. Soit sur un an, 10% de la production de l'exploitation, ainsi «exportée».

10 millions de touristes du vin

«En France, la Bourgogne et l'Alsace et leurs coquets villages sont les régions qui ont historiquement le plus tôt développé le concept avec un esprit vigneron», souligne Michel Bernard, président du «Cluster oenotourisme» d'Atout France. De sept millions en 2009, le nombre de touristes du vin est passé à 10 millions en 2016, pour une dépense globale de 5,2 milliards d'euros, selon Atout France. Le professionnalisme se développe.

De complément de revenu, l'oenotourisme devient parfois un métier à part entière. Quant aux dangers de l'alcool, récemment rappelé par la ministre de la Santé, l'oenotourisme peut être la «meilleure réponse» estime M. Bernard. «C'est dans les régions viticoles qu'il y a le moins d'alcoolisme, car le vin y est d'abord une culture et un art de vivre, la cuite, c'est une honte chez nous».

