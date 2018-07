Une mère et son fils brûlés lors d'un feu d'artifice

Une femme et son fils de 6 ans ont été gravement brûlés par un projectile pendant le feu d'artifice à Terville (Moselle), lors de la fête nationale française (14 juillet), rapporte la presse locale et BFM TV. Alors que la jeune femme a été brûlée au troisième degré à la poitrine, son fils a été atteint à la jambe et au bras. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. Le garçonnet doit recevoir une greffe de peau, la semaine prochaine.

L'enquête va désormais permettre d'éclaircir les circonstances de l'accident et de savoir si les deux personnes ont été touchées par un projectile venant du feu d'artifice ou par un pétard. La mairie de Terville assure de son côté que toutes les mesures de sécurité ont été respectées ce soir-là, au niveau des éléments techniques du feu d'artifice et des zones de sécurité.

(L'essentiel)