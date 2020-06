Un fonds d'aide aux entreprises est suspendu

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par l'Etat, a suspendu le fonds de soutien de cinq millions d'euros du conseil départemental des Ardennes pour les très petites entreprises (TPE) en difficulté à cause du confinement, selon des sources concordantes. Dans une ordonnance rendue lundi et que l'AFP a pu consulter, le juge des référés s'est rangé à l'argument du représentant de l'État selon lequel il n'entre pas dans la compétence d'un département d'instituer un dispositif d'aide aux entreprises.

Le préfet des Ardennes avait saisi le tribunal le 19 mai dans le cadre d'un référé-suspension. Noël Bourgeois, président divers droite du conseil départemental des Ardennes qui avait mis en place ce fonds mi-mai, a fait par de sa «déception» et de son «incompréhension». «C'est bien dommage de nous empêcher d'intervenir en proximité pour limiter la casse», regrettant que «les départements ne soient utilisés que pour verser des aides sociales».

«On devrait avoir les moyens de se battre»

«Quand on est en guerre, comme nous l'a dit le président de la République, on devrait avoir les moyens de se battre», conclut-il. Le 14 mai, la commission permanente du conseil départemental des Ardennes avait adopté à l'unanimité ce dispositif de soutien aux TPE après le refus de la région Grand-Est de l'intégrer dans son fonds d'aides économiques baptisé «Résistance». Le dispositif ardennais devait permettre d'accorder des subventions aux entreprises de deux salariés au plus, hors chef d'entreprise, aux artisans et aux commerçants indépendants des bourgs-centres et des communes de moins de 2 000 habitants pour les aider à surmonter la crise sanitaire et à relancer leurs activités.

L'initiative avait reçu le soutien du député ardennais apparenté LR Pierre Cordier qui, en commission des lois de l'Assemblée nationale le 3 juin puis en séance plénière le 11 juin, avait vainement tenté de faire passer une dérogation permettant aux départements d'accorder temporairement des subventions aux entreprises en cas d'état d'urgence sanitaire. Il reste désormais au tribunal administratif à examiner le second recours du préfet des Ardennes, qui demande l'annulation pure et simple de ce fonds départemental. La date d'audience n'est pas encore connue.

(L'essentiel/afp)