7 personnes mises en examen pour trafic de drogue

Lors de l'interpellation des suspects, mardi, de l'héroïne, de la cocaïne, de la résine et de l'herbe de cannabis, «127 cachets d'ecstasy ainsi qu'une importante somme d'argent en numéraire» ont été saisis, détaille dans un communiqué le procureur de la République, à Épinal, Nicolas Heitz. Les enquêteurs ont également mis la main sur «33 armes de poing et d'épaule, ainsi que des munitions».

«À l'issue de leur garde à vue, sept personnes ont été présentées au magistrat instructeur jeudi, puis mises en examen», ajoute le procureur, précisant que «trois d'entre elles (avaient) été placées en détention provisoire». Le démantèlement de ce trafic de stupéfiants intervient après des «investigations longues et complexes», a souligné M. Heitz.

L'enquête pour «trafics et usage de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit» est menée par la brigade de recherches de la compagnie de Saint-Dié-des-Vosges et des gendarmes de Rambervillers. Les suspects encourent dix ans d'emprisonnement. Rambervillers est une commune de quelque 5 000 habitants, située à moins de trente kilomètres, au nord-est d'Épinal.

(L'essentiel/afp)