Deux morts dans un accident près de Longwy

Un tragique accident s'est produit mercredi en fin d'après-midi sur la RD618, entre Tellancourt et Longuyon. Un camion et un véhicule léger sont entrés en collision, pour des raisons pour l'instant inexpliquées. Les deux jeunes hommes à bord de la voiture, âgés de 21 et 17 ans, ont péri dans l'accident.

Les secours ont été prévenus peu avant 18h, relate Le Républicain Lorrain. Une dizaine de sapeurs-pompiers de Longuyon et Longwy se sont rendus sur place, pour venir en aide aux victimes, sécuriser les lieux et évacuer les véhicules accidentés. Ils ont dû désincarcérer les deux jeunes hommes, prisonniers de leur voiture. De son côté, le chauffeur du poids lourd est sorti indemne de la collision.

La RD618 a dû être temporairement fermée à la circulation, entre le centre de Tellancourt et les alentours du radar de Longuyon. Les mauvaises conditions météorologiques qui régnaient mercredi soir (brouillard, pluie fine et continue) pourraient compliquer les investigations des enquêteurs.

(pp/L'essentiel)