Des migrants de l’Ocean Viking accueillis à Metz?

Des naufragés de l’Ocean Viking arriveront à Metz. La ville de Lorraine s’est portée volontaire pour accueillir certaines des 150 personnes que la France a accepté de prendre en charge, indiquent dimanche nos confrères du Républicain Lorrain.

Aucune décision n’a encore été prise au niveau national. Metz devrait accueillir quelques personnes, au maximum. Les migrants de l’Ocean Viking sont majoritairement des Soudanais.

Après plus de dix jours d'attente, un accord européen de répartition a autorisé le débarquement des 356 personnes secourues à bord de l'Ocean Viking, au grand soulagement de SOS Méditerranée et MSF qui commençaient à manquer de vivres. Les migrants, débarqués sur la côte maltaise, seront répartis entre «la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Roumanie», a précisé Joseph Muscat, Premier ministre de l’île de la Méditerranée.

(jg/L'essentiel/AFP)