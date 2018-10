La maison de l'horreur se trouve-​​t-​​elle à Anlier?

À six jours de la fête d'Halloween, vous êtes nombreux à rivaliser d'ingéniosité et de créativité pour décorer comme il se doit votre maison pour tenter d'effrayer celles et ceux qui viendront peut-être chercher des friandises à votre porte, le 31 octobre.

Céline Mazy, une Mobile Reporter de L'essentiel, également employée au Cactus à Bonnevoie, nous a envoyé quelques photos, ce jeudi matin, en nous garantissant quelques frissons. Il faut le reconnaître: le résultat est plutôt intéressant, voire même effrayant. «J'ai de plus en plus de personnes qui s'arrêtent devant chez moi pour prendre des photos», nous a même affirmé celle qui habite dans le village d'Anlier, situé dans la commune d'Habay, dans la province belge de Luxembourg.

Une forte demande

«Avec toute ma famille, mon mari, ma fille et mon beau-fils, tout le monde s'y met pour décorer au mieux notre maison», se félicite Céline. «Chaque année, on achète de nouveaux accessoires et au fil du temps, le budget, étalé sur plusieurs années, doit certainement s'élever autour des 1 000 euros. On cherche de nouvelles idées sur Internet et on y commande de nombreuses choses».

Et la demande est visiblement présente dans le village: «Mes voisins réclament de nouvelles décorations et les écoliers du village se sont même déplacés avec leurs institutrices pour venir voir la maison», poursuit Céline. «On remettra le paquet à Noël, mais un peu moins... Et forcément, ici, le 31 octobre, ce sera un arrêt obligatoire pour les enfants du village».

