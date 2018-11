Le chantier de l'E411 ne sera pas fini avant avril

Les automobilistes qui ont l’habitude d’emprunter l’A6 et l'E411 entre Arlon et Luxembourg vont devoir prendre leur mal en patience. Les travaux débutés en septembre, à hauteur de Sterpenich, qui engendrent des ralentissements, dureront plus longtemps que prévu, a indiqué jeudi, la Sofico, la société du gouvernement wallon en charge du chantier.

Les opérations ne pourront finalement pas être terminées avant l’hiver, comme il était espéré au début du chantier, et pourraient même durer jusque «dans le courant du mois d’avril 2019», pour les dernières tâches. Cet hiver, le travail se poursuivra «lorsque cela s’avère possible en réduisant la circulation sur une seule voie en dehors des heures de pointe», explique Sofico, qui rappelle que certaines opérations s’effectuent aussi parfois de nuit, depuis fin septembre.

Une dalle de 6,5 km à changer

Les ouvriers auront notamment besoin d’une période de travail d’un mois en continu, dans de bonnes conditions météorologiques, pour poser des couches de roulement sur toute la largeur de l’autoroute. Des fermetures ponctuelles des échangeurs sont à prévoir l’année prochaine. Elles seront annoncées en temps voulu.

Le chantier à 12,6 millions d’euros est un peu plus important que prévu, à cause notamment d’une dalle de béton de 6,5 km qu’il faut entièrement changer, entre Weyler et Sterpenich, alors que les autorités espéraient n’effectuer que des réparations ponctuelles. Ce contretemps a nécessité de revoir le calendrier. Les ouvriers s’attaquent au revêtement d’un tronçon qui n’a pas été refait depuis trois décennies et qui voit passer environ 40 000 véhicules et 10 000 poids lourds chaque jour, selon Sofico.

(jg/L'essentiel)