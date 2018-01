«La peine la plus forte pour Jérémy Pierson»

Un peu plus de trois ans après les faits, la cour d’assises d’Arlon va statuer, dès ce lundi et pendant plus de deux semaines, sur le sort de Jérémy Pierson, 30 ans depuis le 3 janvier, et accusé d’avoir enlevé Béatrice Berlaimont, de l'avoir violée à plusieurs reprises et de l'avoir assassinée dans d'atroces circonstances en novembre et en décembre 2014, alors que la jeune fille n’avait que 14 ans.

«Je n’ai pas d’appréhension par rapport au procès», a déclaré Isabelle Hustin, maman de Béatrice Berlaimont aux médias belges avant le procès. «Cela fait trois ans que l’on attend ce procès et nous sommes déterminés. Je dois être présente en mémoire de ma fille et il faut que justice soit faite. Je m’attends à une condamnation exemplaire, la plus lourde possible. Je n’ai aucune question pour Jérémy Pierson, car je ne sais pas comment poser des questions à un monstre».

Interrogé par L’essentiel avant le début du procès, Dimitri Soblet, avocat de l’accusé, se dit dans un état d’esprit «constructif». «Nous allons jouer le rôle attendu pour la défense: faire respecter la procédure un maximum compte tenu de toute la pression qui pèse autour de ce procès. On va affecter beaucoup de force à prémunir les douze jurés (huit femmes et quatre hommes) de ce qu’ils auraient pu entendre pour essayer de partir d’une feuille blanche et la remplir au fur et à mesure des audiences. Il y a de la tension autour de ce procès, mais elle existe dans chaque dossier criminel», reconnaît Dimitri Soblet. «L’émotion est grande dans la région arlonaise et on a tous été touchés par la disparition de cette jeune fille, trop tôt disparue».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)