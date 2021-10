Blessé grave en trottinette lors d'une interpellation

«Rien ne permet de mettre en cause» la police dans un accident de trottinette électrique dont le conducteur a été grièvement blessé lors de son interpellation à Reims mi-octobre, a annoncé jeudi le procureur, contredisant des «rumeurs» qui circulaient dans son quartier. Le 14 octobre, vers 15h, un homme de 26 ans connu des services de police avait chuté de sa trottinette alors que les policiers cherchaient à l'interpeller pour non-respect des interdictions liées à son contrôle judiciaire, et s'était gravement blessé à la tête.

Souffrant d'un traumatisme cranio-facial, son pronostic vital est toujours «extrêmement engagé», selon le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette. Des rumeurs de bavure policière avaient rapidement circulé, évoquant une voiture de police ayant possiblement percuté le jeune homme.

«Attentifs à ce que la situation ne dégénère pas»

«Rien, absolument rien, ne permet de mettre en cause les services de police à l'heure où je vous parle», a déclaré Matthieu Bourrette jeudi lors d'une conférence de presse. «En l'état des investigations, il n'y a eu aucune percussion entre un véhicule (de police) et la trottinette de M.O.», a-t-il assuré. «La thèse la plus probable» est «celle d'une percussion entre la trottinette pilotée par M.O. et un fonctionnaire de police qui se trouvait à pied et qui avait fait signe à l’intéressé de stopper sa progression afin de procéder à son contrôle et son interpellation», a-t-il détaillé.

Selon les déclarations du policier, M.O. aurait même «semblé foncer délibérément sur le fonctionnaire de police» avec le véhicule «débridé», le faisant tomber au sol alors qu'il chutait lui-même. Les constatations médicales réalisées sur les deux hommes sont d'ailleurs «compatibles avec la cinétique des faits telle que décrite» par le policier. «S’il y a bien eu des dégradations sur la trottinette, elles concernent le guidon (...), mais aucune dégradation sur l’arrière, l’avant ou les côtés laissant penser qu’elle avait pu être percutée».

«Nous sommes très attentifs à ce que la situation qui paraît tendue ne dégénère pas», a ajouté le procureur. «Tout acte répréhensible qui serait commis au nom de je ne sais quelle justice de quartier ne serait qu'une vengeance gratuite basée sur des rumeurs en contradiction complète avec l'état de l'enquête pénale», a insisté M. Bourrette.

(L'essentiel/afp)