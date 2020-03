Un entretien d'Alexandra de Taddeo diffusé

M6 va diffuser dimanche un entretien exclusif avec Alexandra de Taddeo, la destinataire de vidéos intimes de Benjamin Griveaux, dont la diffusion par son compagnon Piotr Pavlenski a conduit au retrait de l’ex-candidat LREM à Paris, a annoncé la chaîne à l’AFP.

Cette interview, la première accordée par Alexandra de Taddeo, sera diffusée sous forme d’extraits dans les JT de la chaîne (le 12.45 et le 19.45), et en version longue (une quinzaine de minutes) dans le magazine d’info 66 Minutes, à partir de 17h20.

«Je suivais Benjamin Griveaux sur les réseaux sociaux»

Elle sera également diffusée à 18h sur RTL, radio du groupe M6. «Mon premier contact a été mi-avril 2018. Depuis longtemps, je suivais Benjamin Griveaux sur les réseaux sociaux comme beaucoup d’autres hommes et femmes politiques ou ONG, organisations internationales, représentants de tout ordre… et il m’a ajoutée donc au milieu d’avril 2018 sur Facebook Messenger pour engager la conversation», raconte au début de cet entretien l’étudiante russophile, selon un premier extrait rendu public par M6.

Alexandra de Taddeo a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, bien qu’elle ait nié selon son avocate avoir pris part à la diffusion des images par son compagnon, l’artiste et activiste russe Piotr Pavlenski. L’entretien a été réalisé peu de temps après sa sortie de garde à vue par le journaliste indépendant Milan Poyet, qui a agi dans la plus grande confidentialité, avant de proposer ce document à M6.

«Aucune question n’a été éludée»

«C’est une jeune femme qui subit une tempête médiatique importante, et elle s'est prêtée au jeu parce qu'elle a envie de s'exprimer, tout simplement», a-t-il estimé, assurant que l’interviewée, qui était accompagnée par son avocate, n’avait posé aucune condition. D’après lui, il est peu probable qu’Alexandra de Taddeo donne d’autres entretiens prochainement. «Elle ne va pas courir les plateaux télé et les interviews pour raconter ce passage intime de l'affaire. Et c'est en cela que cette interview est intéressante», dit-il.

«Aucune question n’a été éludée», a assuré de son côté Stéphane Gendarme, le directeur de la rédaction de M6. Et «comme elle balaye toutes les réponses à toutes les questions de façon assez large, chacun pourra se faire sa propre opinion», promet-il.

(L'essentiel/afp)