Une voiture en feu sur l'E411 près de Sterpenich

Via notre onglet Mobile Reporter, un lecteur de L'essentiel nous a signalé la présence d'une voiture en feu sur l'autoroute E411, ce vendredi matin. La séquence vidéo a été enregistrée et envoyée à 7h48 non loin de la sortie Sterpenich, juste avant le poste-frontière en direction du Grand-Duché.

Sur les images que nous avons reçues, on aperçoit tout d'abord, au soleil levant, une épaisse colonne de fumée noire. Sur la bande d'arrêt d'urgence, on remarque ensuite la présence d'une camionnette de chantier non loin de la voie réservée au covoiturage. Quelques mètres plus loin, la partie avant d'une voiture blanche était alors en train de s'embraser.

(fl/L'essentiel )