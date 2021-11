«Les Belges? Des Français sans arrogance»

En pleine tournée médiatique pour assurer la promotion du livre «Un amour souverain», ouvrage qu'il a coécrit avec la Grande-Duchesse Maria Teresa, à l'occasion des 40 ans de mariage du couple grand-ducal, Stéphane Bern n'y va pas de main morte pour signifier, selon lui, en quoi les Belges et les Français se distinguent.

«Oui, j’aime la Belgique, j’aime les Belges», clame-t-il dans les journaux du Groupe Sud Presse, ce lundi. «Je dis souvent que ce sont des Français sans arrogance. Mes compatriotes français m’agacent de par leur arrogance».

Et de poursuivre, en soulignant ce, pourquoi il se plaît en dehors de l'Hexagone. «Les Belges francophones sont, plus légers, des bons vivants, des gens sympathiques», ajoute encore Stéphane Bern. «Quand on aime l’histoire, on se sent bien en Belgique. Comme on se sent bien au Luxembourg. J’aime ces petits pays où on ne se prend pas au sérieux».

