Plus belle gare de France: Metz encore en finale

C'est devenu une (bonne) habitude et une source de fierté pour tous les habitants de la capitale mosellane. La gare de Metz est à nouveau qualifiée pour la finale du concours de la plus belle gare de France, organisé sur Facebook. En demi-finale, l'édifice messin - construit en 1878 et inscrit au titre des monuments historiques depuis 1975 - a dominé celui de Valenciennes (24 193 votes contre 22 270).

Pour autant, rien n'est fait pour la victoire finale, car la gare de Metz devra surpasser un adversaire de taille lors de la dernière étape de ce concours organisé par Gares & Connexions. La gare de Saint-Brieuc a en effet éliminé, dans l'autre demi-finale, Limoges, avec 32 841 votes contre 32 210. L'ultime face à face aura lieu le lundi 18 janvier.

Qui accédera à la grande finale du championnat Battle & Gares pour devenir la #PlusBelleGare2020 ? Vous avez 48h pour... Publiée par Gares & Connexions sur Lundi 11 janvier 2021

(pp/L'essentiel)