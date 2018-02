Agression à Saint-​​Avold: «Je me suis vue mourir»

Le procès de Jérémy Pierson, accusé de plusieurs agressions ainsi que de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Béatrice Berlaimont, rentre dans sa dernière semaine. Ce lundi, avant les plaidoiries des avocats des parties civiles et le réquisitoire de l'avocat général, durant l'après-midi, un dernier témoin a été entendu. Une dame de Saint-Avold, en Moselle, a raconté son agression, par Jérémy Pierson, le jour de son arrestation, le 9 décembre 2014.

Ce jour-là, la victime, une infirmière de 52 ans, s'installe au volant de sa voiture, chez elle à Saint-Avold, vers 7h45. «J'allais actionner le moteur et mettre ma ceinture quand subitement, j'ai entendu une voix dans mon dos. J'ai cru que c'était une de mes filles qui me faisait une blague, mais en me retournant, j'ai vu un individu cagoulé, avec un couteau. Il me l'a brandi», se souvient-elle.

Après avoir lutté, elle réussit à appuyer sur le klaxon. Jérémy Pierson prend alors la fuite, après lui avoir glissé: «On se reverra». «J'ai ressenti une peur terrible, je me suis vue mourir. Il était violent et déterminé», a ajouté la victime, qui confie avoir toujours «des séquelles psychologiques» mais être venue témoigner «pour Béatrice, pour Sauvane». Au total, une centaine de témoignages ont été entendus.

(L'essentiel)