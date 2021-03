Des élus réclament le soutien de l'État à Hayange

Inquiétudes sur l'emploi à l'usine de rails Liberty Steel d'Hayange via @fblorrainenord https://t.co/x9jZPmYsgX — wilmouth martial (@MartialWilmouth) March 10, 2021

Le maire RN de Hayange (Moselle), Fabien Engelmann, a exprimé le souhait de voir l'État «devenir lui-même actionnaire» de l'usine, exprimant ses craintes qu'un éventuel changement de propriétaire remette en cause «le maintien de cette industrie de pointe».

«Il est désolant de voir que le manque de conviction du gouvernement à sécuriser notre patrimoine industriel puisse plonger une nouvelle fois l'usine et ses employés dans une période d'incertitude et de doutes», a-t-il ajouté. «L'usine de rails de Hayange est rentable et est un atout formidable pour la région».

«De nouvelles inquiétudes concernant les emplois»

Anciennement propriété de France Rail Industry (FRI), l'usine a été reprise en juillet dernier par le groupe britannique Liberty Steel, en même temps que l'usine Ascoval de Saint-Saulve (Nord), avec le feu vert de Bercy, qui considérait le site de Hayange comme «stratégique». Liberty Steel avait annoncé son objectif de fabriquer à Hayange des rails en réduisant de 90% les émissions de carbone par rapport à des rails «classiques» et avait obtenu en décembre l'homologation par la SNCF de ses premiers «rails verts».

Mais le dépôt de bilan Greensill, survenu lundi au Royaume-Uni, a plongé dans l'incertitude le magnat de l'acier Sanjeev Gupta et son groupe Liberty Steel, clients de la société financière britannique. Fabien Engelmann a exprimé ses craintes que Liberty Steel vende l'usine de Hayange «pour se refinancer», ce qui pourrait entraîner «de nouvelles inquiétudes concernant les emplois et le maintien de cette industrie de pointe».

«L'État saura trouver des solutions alternatives»

À gauche de l'échiquier politique, l'ancienne ministre socialiste et ancienne députée de la Moselle Aurélie Filippetti, la députée LFI Caroline Fiat et la socialiste Pernelle Richardot, conseillère municipale à Strasbourg, ont appelé dans un communiqué commun l'État et la région Grand Est à «prendre leurs responsabilités» et à «reprendre le site avec un grand investisseur privé».

Mardi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait tenté de rassurer les acteurs du dossier. «Les salariés d'Hayange, d'Ascoval, de Dunkerque doivent savoir que l'État sera derrière eux», avait-il affirmé sur France 2. «S'il y a des difficultés financières, l'État saura faire le pont, trouver des solutions alternatives».

(L'essentiel/afp)