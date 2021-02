12 ans de prison pour des viols sur sa compagne

Les jurés ont été plus cléments que l'avocat général qui avait requis quinze ans de réclusion à l'encontre de Kurtis Amaranthe, accusé de viols et violences en récidive légale ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours. Les faits ont été commis entre le 1er décembre 2017 et le 28 janvier 2018, date de l'intervention de la gendarmerie après l'appel du père de la victime.

L'instruction de l'affaire a mis en évidence des violences qui avaient commencé un mois après le début de la relation du couple qui s'est pacsé. L'homme, décrit comme manipulateur, avait réussi à prendre une telle emprise sur la jeune femme qu'il l'avait convaincue d'imputer ses marques de coups à son ex-petit ami.

La jeune femme, coiffeuse de 19 ans, installée au domicile des parents de son compagnon, a expliqué avoir été frappée lorsqu'elle ne souhaitait pas se livrer à certaines pratiques sexuelles. Il avait notamment tenté un jour de l'étrangler et lui avait cassé un pouce.

(L'essentiel/afp)