Ils se cachent dans une remorque au Luxembourg

La police allemande a arrêté mercredi matin, à Trèves, huit personnes qui s'étaient cachées dans une remorque de camion au Luxembourg. Le chauffeur du camion, de nationalité polonaise, s'est aperçu de la présence des passagers clandestins vers 6 heures, en entendant des bruits de coups venant de l'intérieur de la remorque.

Quand il a arrêté son véhicule au parking du Markusberg, à Trèves, les huit individus, qui sont six adultes et deux jeunes originaires d'Afghanistan, d'Irak et d'Iran, ont immédiatement ouvert la bâche et se sont enfuis à pied. Le camionneur a réalisé une vidéo de la scène comme preuve. La police a immédiatement commencé une chasse à l'homme. Un hélicoptère a également été utilisé. Une patrouille a finalement réussi à arrêter les fugitifs, à 8 heures. Ils ont été conduits à l'inspection de la police fédérale à Trèves.

Ils voulaient aller au Royaume-Uni

Au cours de l'enquête, il s'est avéré que les personnes avaient été emmenées dans un transporteur de Paris, au Luxembourg, et y avaient embarqué sur la semi-remorque. Leur destination finale n'était pas l'Allemagne, mais la Grande-Bretagne.

Un des Irakiens avait été condamné à 30 jours de prison en février 2018 pour contrefaçon. Il a été emmené à la prison de Trèves. Les deux jeunes ont été remis à l'Office de la jeunesse de Trèves. Un Afghan de 27 ans est rentré en France. Les quatre autres adultes ont été remis à l'Office fédéral des migrations. L'accusation de contrebande du chauffeur du camion n'a pas été prouvée, de sorte qu'il a pu quitter le poste de police. L'Inspection de la police fédérale de Trèves, a engagé des poursuites pénales contre les fugitifs, y compris pour entrée et séjour non autorisés.

(sw/L'essentiel)