Le chinois Jingye va racheter British Steel

«L'annonce (de l'accord) est attendue aujourd'hui (lundi)», a expliqué une source à l'AFP, confirmant des informations de la presse britannique. Une porte-parole du groupe chinois avait préalablement déclaré que le président de Jingye se trouvait actuellement au Royaume-Uni pour des discussions concernant le sort du fabricant d'acier britannique. Cinq mille emplois sont en jeu, en grande partie dans le complexe sidérurgique géant de Scunthorpe, dans le nord-est de l'Angleterre.

British Steel compte aussi une usine à Hayange en Moselle, qui produit des rails. D'après la BBC, le montant du rachat serait de 70 millions de livres (81,2 millions d'euros) et le gouvernement britannique devrait contribuer au sauvetage par l'intermédiaire de garanties de prêts et d'autres soutiens financiers. Une source proche du dossier a dit à l'AFP que le montant n'était pas exact mais n'a pas donné plus de détails.

Le Financial Times avait affirmé la semaine dernière que Jingye prévoyait d'augmenter la production à plus de 3 millions de tonnes par an, contre 2,5 millions auparavant, et d'améliorer les équipements pour les rendre plus économes en énergie notamment.

(L'essentiel/afp)