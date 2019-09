Un accident fait un mort près de la frontière

Un homme a perdu le contrôle de sa voiture sur la route départementale 26, entre Saulnes et Hussigny-Godbrange, tout près de la frontière franco-luxembourgeoise, à côté de Differdange et Lasauvage, vendredi vers 21h20, rapporte Le Républicain lorrain. Le véhicule est alors parti sur le côté gauche de la route avant de tomber dans un ravin.

La voiture a alors percuté plusieurs arbres et a terminé sa course six mètres plus bas. Quand les secours sont arrivés, le conducteur, seul à bord du véhicule, était en arrêt cardiaque et les tentatives pour le ranimer ont été vaines. Il est mort sur les lieux de l'accident.

La route a été barrée par la police jusque vers 23h, pour laisser travailler les secouristes et permettre le début d'une enquête pour comprendre ce qui a pu se passer.

(L'essentiel)