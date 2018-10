Un usager se plaint de la liaison Luxembourg-​​Virton

Frédéric, qui habite en France, effectue en train le trajet Virton-Athus-Luxembourg (ligne 165 en Belgique et ligne 70 au Luxembourg) depuis deux ans, pour venir travailler au Grand-Duché. Il constate une dégradation de la situation sur cette ligne depuis le mois de mars. «Nous avons vécu plusieurs mois de galère, avec des travaux sur la ligne 165 qui se sont prolongés jusqu'au mois d'août, déplore-t-il. Avec les bus de substitution qui ont été mis en place, mes horaires de trajets ont doublé. Plus récemment, nous avons été confrontés à d'autres retards ou à des suppressions de trains. Lundi soir, il n'y avait pas de train vers Athus et ce mardi matin, il n'y en avait pas en gare d'Athus. Nous restons donc soit bloqués à la gare de Virton ou à la gare d'Athus pendant 30 minutes. Cette situation génère du stress, de la fatigue et de la tension. Il serait temps que les gestionnaires de la ligne s'occupent un peu de leurs usagers».

Interrogés, Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure belge et la Société nationale des chemins de fer belges, indiquent que sur la période du 1er septembre au 15 octobre, 3 278 minutes de retards ont été constatées. 60% des retards se sont expliqués par des avaries au niveau du matériel roulant de la SNCB et 25% à cause de travaux planifiés (par Infrabel) et à des problèmes de signalisation. «Nous sommes en train de moderniser nos ateliers d'entretien pour éviter ces avaries», explique la SCNB. Du côté d'Infrabel, on rappelle que «ces travaux sont nécessaires. Si on ne les réalise pas, on est obligés de fermer la ligne». La gare de Virton est ainsi en train d'être modernisée, avec le renouvellement des voies, des quais et des câbles d'alimentation électrique. «Nous travaillons pour le moment sur une voie accessoire, mais à partir du 5 novembre, la ligne sera davantage impactée, car les travaux seront réalisés sur l'une des deux voies principales», précise Infrabel.

Des travaux à venir sur la ligne 70

En outre, le reste des retards provient de trains luxembourgeois (ou à cause de franchissements irréguliers de feux). Les CFL expliquent que ces retards proviennent de problèmes difficilement évitables comme des incidents sur un passage à niveau ou des encombrements en gare. Toujours sur la période du 1er septembre au 15 octobre, 39 trains ont été supprimés, dont 22 à cause de la SNCB, 5 à cause d'Infrabel et 10 à cause des CFL.

Sur la ligne 70, côté luxembourgeois, les CFL rappellent que des travaux d’entretien du réseau nécessiteront la fermeture de plusieurs tronçons: entre Dippach-Reckange et Pétange, les week-ends du 24 et 25 novembre 2018 et des 1er et 2 décembre 2018; et entre Luxembourg et Hollerich, les dimanches 10 et 17 février 2019, ainsi que le 17 mars 2019, mais aussi le week-end des 9 et 10 mars 2019. Pour rappel, les usagers qui sont confrontés à des retards sont invités à faire des demandes de compensation auprès de la SNCB ou des CFL.

(ol/L'essentiel)