Il menace deux agentes de la SNCF pour 1,80 euro

Les faits se sont produits dimanche après-midi, à la gare de Metz. Un homme de 60 ans a semé le trouble par son comportement agressif et déplacé. Le sexagénaire, qui voulait acheter un billet, s'est adressé à une guichetière qui a établi son titre de transport, avant de l'inviter à régler son achat à la borne automatique, relate Le Républicain Lorrain. L'homme, qui avait du mal à effectuer la transaction, a sollicité l'aide d'une agente.

Quelques instants après avoir payé son billet, le sexagénaire s'est à nouveau présenté au guichet, en expliquant qu'il voulait récupérer 1,80 euro en monnaie, oublié dans le distributeur, une somme sans doute entre-temps récupérée par un autre client. C'est à ce moment-là que les choses se sont envenimées. La guichetière lui a indiqué qu'elle ne pouvait rien faire pour lui, car elle n'avait pas de caisse à sa disposition.

Alors qu'une seconde agente commerciale s'approchait pour voir ce qu'il se passait, le client est sorti de ses gonds. Il a bousculé les deux guichetières et fait mine de frapper l'une d'entre elles. Il a également baissé son masque et tenté de cracher sur une des deux employées. Le sexagénaire irascible a finalement été arrêté par des agents de la sûreté ferroviaire, puis par des policiers de Metz, avant d'être placé en garde à vue. Il s'est vu notifier une composition pénale pour violences sans ITT sur personnes chargées d'une mission de service public et outrage.

(L'essentiel)