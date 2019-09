Une bataille Porsche-​​Tesla près du Luxembourg

La semaine dernière, Porsche a présenté au public sa première voiture de sport 100% électrique. Réputée comme étant la «tueuse de Tesla», la Porsche Taycan ne détrône peut-être pas le géant américain sur tous les points (accélération, autonomie), mais fait tout de même grand bruit à l'échelle internationale. Sa performance fin août sur le circuit culte du Nürburgring (Rhénanie-Palatinat), à 90 kilomètres environ de la frontière luxembourgeoise, a été particulièrement remarquée. Le bolide électrique s'y est illustré en établissant un nouveau record avec un temps de 7 minutes et 42 secondes sur la grande boucle.

De son côté, le patron de Tesla, Elon Musk, a du mal à accuser le coup. Il n'a d'ailleurs pas perdu une minute pour annoncer, en grande pompe sur Twitter, que sa Tesla Model S serait dans les starting-blocks du Nürburgring, dès cette semaine.

En retour, il a été moqué par de nombreux médias allemands, ces derniers ayant rapidement fait le constat qu'au Nürburgring, on n'avait pas connaissance d'une course record et qu'aucun créneau n'avait été réservé. Il semblerait, néanmoins, que Tesla ait finalement réussi à trouver un créneau cette semaine pour lancer sa Tesla Model S sur le circuit culte.

But we probably won’t try for best lap time this week, as we need to review & tune Model S thoroughly for safety on Nürburgring, especially Flugplatz section