80 000 euros d'amende pour 1 200 litres d'alcool

En plein confinement on croyait avoir atteint des sommets avec une prise jugée «importante» à l'époque. Mi-avril, souvenez-vous, un automobiliste avait été intercepté à hauteur du poste-frontière de Sterpenich avec plus de 500 litres d'alcool dans son coffre. Les douaniers belges n'y avaient pas été de main forte et le fraudeur avait écopé d'une amende de 33 000 euros.

Quelle quantité d'alcool peut-on importer en France/en Belgique?





Si vous effectuez vos achats d'alcool au Luxembourg, méfiez-vous des quantités lorsque vous rentrez en France ou en Belgique, car des limites très précises sont fixées par la loi. Les voici:



90 litres pour les vins.

110 litres pour les bières.

10 litres pour les spiritueux tels que la vodka, le gin, le rhum, la tequila ou encore le whisky.

20 litres pour d'autres produits tels que le porto.

Près de quatre mois plus tard, on prend le même axe routier, à savoir l'autoroute E411 dans le prolongement de l'autoroute A6, et on recommence, mais cette fois-ci avec plus de deux fois la quantité d'alcool. Toujours achetée au Grand-Duché. La Meuse annonce en effet dans ses pages, ce mercredi 5 août 2020, que quatre voitures ont été arrêtées non loin d'Arlon avec au total 1 200 litres d'alcool saisis.

Les faits se sont déroulés le lundi 3 août 2020 lors d'un contrôle organisé par la police belge et le quotidien régional indique que la plupart des caisses d'alcool étaient visibles à l'intérieur des voitures surchargées contrôlées. Et La Meuse de préciser qu'une telle prise représente une fraude de 17 000 euros sur les droits d'accises, soit les taxes indirectes de consommation relatives aux boissons alcooliques. Compte tenu de l'importance du dossier, des amendes évaluées à près de 80 000 euros, par les douaniers, sont attendues.

(fl/L'essentiel )