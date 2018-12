Il frappe son père à la hache le soir de Noël

Les conflits et débats récurrents en famille à Noël, presque tout le monde connaît. La petite prise de bec annuelle entre les huîtres et la bûche fait même figure de tradition chez certains. Mais à Verviers, la querelle est allée un peu plus loin, relate la DH.

Alors qu'il rentrait de l'hôpital où il est allé voir sa femme, un homme de 69 ans s'est violemment disputé avec son fils de 45 ans. Ce dernier s'est alors saisi d'une hache et a frappé son père au niveau de la main. Fort heureusement, les jours de l'homme ne sont pas en danger. Mais il a été sérieusement touché.

L'agresseur du soir a, lui, été arrêté par la police débarquée sur place. Présenté devant un juge ce mardi matin, l'homme connu de la justice devrait vraisemblablement être déféré. C'est ce qu'on appelle un Noël entièrement raté...

