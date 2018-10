Un homme jugé pour avoir tué sa femme dans la rue

Un homme comparaît depuis lundi matin devant la cour d'assises de Moselle pour avoir tué de deux coups de couteau sa femme, une mère de quatre enfants de 32 ans, dans la rue, à Freyming-Merlebach en 2015. Mustafa Iyibas, 41 ans, s'est installé à côté de son avocat, sur le banc devant le box vitré, afin qu'ils puissent mieux communiquer, a expliqué à l'AFP Me Arnaud Blanc. Je ne pouvais pas vivre sans ma famille. Je voulais partir seul et ça s'est transformé en malheur pour ma famille», a-t-il dit à l'ouverture des débats, les mains dans le dos, vêtu d'un polo turquoise et d'un jean.

Le 22 août 2015, peu avant 1h, Nicole Iyibas s'était enfuie de chez elle, poursuivie par son mari qui l'avait rattrapée et lui avait asséné deux coups de couteau dans le ventre sous les yeux d'un de leur fils âgé de 10 ans. Un voisin, qui avait tenté de s'interposer, avait été blessé à une main. L'enfant avait raconté avoir retiré de l'abdomen de sa mère la lame du couteau qui s'était brisée, en attendant l'arrivée des secours. Interpellé en état d'ivresse, Iyibas avait expliqué avoir appris à son retour de Turquie quelques jours plus tôt que sa femme souhaitait divorcer. Il soupçonnait une relation adultère de son épouse avec le fils de leurs voisins, chez qui le couple avait passé la soirée. Il était rentré au domicile familial avec l'intention de se suicider, puis avait saisi un couteau lors d'une altercation avec sa femme.

La victime, mère d'une adolescente née d'une première union, avait eu avec l'accusé trois garçons âgés de 3 à 10 ans au moment des faits. Elle avait déposé deux mains courantes en 2009 pour des violences conjugales. Il l'avait, à plusieurs reprises, menacée de la tuer si elle le quittait. L'homme, amateur de jeux de cartes et de hasard, était violent avec sa femme et ses enfants, selon l'entourage du couple. Poursuivi pour meurtre par conjoint, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu mardi. En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours.

(L'essentiel/afp)