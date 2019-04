«La vallée de la Fensch a perdu mille emplois»

Depuis six ans, les hauts-fourneaux d'ArcelorMittal à Florange (Moselle), symbole de la richesse industrielle de la vallée de la Fensch, ne font plus entendre leur bruit sourd. Ils ne redémarreront plus et doivent être démontés. Le 24 avril 2013, le gaz, qui alimentait les quatre tours de chauffe des deux cathédrales d'acier, a été coupé. Cette procédure a signé la fin de la filière liquide en Lorraine et d'une lutte syndicale acharnée, qui avait secoué les premiers mois du quinquennat Hollande.

Le P3 et le P6 - noms des deux hauts-fourneaux, implantés sur la commune de Hayange - ont alors été «mis sous cocon». Depuis l'arrêt, l'usine de Florange, qui emploie 2 300 salariés, est approvisionnée par le site de Dunkerque, permettant de «maintenir un prix optimum des brames (acier brut à transformer) et une performance industrielle», explique-t-il. «C'était une farce, la messe était dite dès 2013», soupire Frédéric Weber, responsable FO. Cette année-là, son syndicat avait déposé, devant l'usine, une stèle avec le mot «Trahison» gravé en capitales, et, au-dessous: «Ici reposent les promesses de changement de François Hollande aux ouvriers et à leur famille».

«On est devenus des métallos, on n'est plus des sidérurgistes»

Six ans plus tard, les engagements du leader mondial de l'acier ont été respectés, tempère François Marzorati, ancien sous-préfet chargé du comité de suivi de l'accord entre ArcelorMittal et l'Etat. Près de 330 millions d'euros ont été engagés, au lieu des 180 millions prévus, et un important centre de recherches a été implanté à Maizières-lès-Metz, détaille-t-il. «Il y a eu 629 emplois supprimés, mais personne n'a été licencié. On ne peut pas en dire autant pour tous les conflits sociaux de ces dernières années», insiste M. Marzorati.

Au contraire, «la vallée a perdu mille emplois», entre les 629 salariés des hauts-fourneaux et les sous-traitants, soutient M. Weber. Dans le local FO, une photo des deux hauts-fourneaux est barrée de l'inscription «La Lorraine a un cœur d'acier». «On est devenus des métallos (qui transforment l'acier, NDLR), on n'est plus des sidérurgistes (qui fabriquent l'acier). On a perdu un métier», grince Lionel Burriello, responsable CGT. Son syndicat milite pour la création d'une aciérie électrique, «moins polluante».

«Ces années de tourmente médiatique négative pendant lesquelles Florange a été associée à un déclinisme industriel ont été dévastatrices pour l'attractivité du territoire», dénonce Rémy Dick, maire de Florange (12 000 habitants), qui préfère «aller de l'avant». En décembre dernier, le leader mondial de l'acier a confirmé l'arrêt définitif.

(L'essentiel/afp)