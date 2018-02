Un Israélien condamné pour blanchiment

La fraude aux faux ordres de virements a touché plusieurs entreprises en France en 2012. Le tribunal, qui a écarté l'association de malfaiteurs, a suivi les réquisitions du parquet qui avait aussi réclamé une amende de 250 000 euros et la saisie des soldes des comptes liés à l'infraction, soit environ 132 500 dollars et 80 000 euros. Ehud Sharir, âgé de 35 ans, a été décrit comme «un exécutant important au sein de l'organisation criminelle» par le procureur Mathieu Fohlen.

«Il ne pouvait pas ignorer qu'à travers ses opérations juridiques et financières en son nom propre, il permettait de dissimuler l'origine et la destination réelles des fonds qui transitaient par les comptes qu'il avait ouverts», a-t-il ajouté. M. Sharir, visage fermé, a été interrogé pendant plus de trois heures sur son implication dans un réseau international de blanchiment d'argent découvert lors d'une enquête sur des escroqueries aux faux virements bancaires au préjudice d'entreprises françaises.

Une société immatriculée aux Seychelles

À huit reprises, entre le 13 et le 21 mars 2012, des banques ont été appelées par un individu se faisant passer pour le dirigeant d'entreprises situées notamment dans le Bas-Rhin, le Rhône, les Vosges, le Calvados ou les Hauts-de-Seine, et demandant d'effectuer en urgence un virement au bénéfice de la société Virgo holding corp. L'appel était suivi par un fax de confirmation mentionnant les données de la société. Les demandes de virements portaient sur un total de 2,6 millions d'euros mais seuls 651 000 euros ont été émis par les banques.

La banque détentrice du compte située en Géorgie, alertée du caractère frauduleux des opérations financières, a retourné deux virements pour 300 000 euros. Les investigations de la Jirs de Nancy ont abouti à l'identification d'Ehud Sharir, qui avait immatriculé aux Seychelles en 2011 la société Virgo holding corp et ouvert un compte associé en Géorgie.

Des opérations créditrices de 6,2 millions d'euros

Souvent agacé par les questions, le prévenu, qui comparaissait libre après quinze mois de détention, a maintenu s'être exécuté à la demande d'un homme pour lequel il a travaillé dans un bureau de change en Israël en 2010. Il n'avait plus accès par la suite au compte et ignorait, a-t-il assuré, le caractère frauduleux des virements. «J'ai été naïf et imbécile», a-t-il répété, assisté d'une interprète.

Selon le procureur, les comptes utilisés pour les faux virements au préjudice des entreprises françaises totalisaient des opérations créditrices de 6,2 millions d'euros, 16,4 millions de dollars et 120 800 livre sterling «par le biais de multiples virements en provenance de 48 États dont une grande partie est connue pour être des paradis fiscaux».

(L'essentiel/afp)