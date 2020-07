La présence du loup confirmée par un test ADN

Depuis 160 ans, on n'avait plus vu de loup sauvage dans la région allemande de l'Eifel, voisine du Luxembourg. Or, plusieurs veaux et moutons retrouvés morts ces derniers jours dans la commune d'Arzfeld (dans l'arrondissement de Bitburg-Prüm) indiquent qu'un loup erre dans la région. Un test ADN réalisé sur les morsures vient désormais confirmer que les veaux ont bel et bien été tués par un loup. D'autres résultats doivent être dévoilés, comme le rapporte le site Internet du quotidien allemand Trierische Volksfreund, même si tout indique que les autres attaques ont également été causées par le prédateur.

Les responsables de la communauté de communes, de l'arrondissement Bitburg-Prüm, de la police de Prüm, de la confédération des agriculteurs et des vignerons de Rhénanie-Nassau, et de l'association des chasseurs de l'arrondissement souhaitent désormais prendre connaissance des nouvelles données «en toute tranquillité» et ne pas céder à la panique.

(dm/L'essentiel)