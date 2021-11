Une photo de la ville de Metz prise depuis l'espace

L'astronaute français Thomas Pesquet a partagé ce mardi, sur les réseaux sociaux, un cliché de Metz vue de l'espace, rapporte France Bleu Lorraine Nord. «Celle-ci on me la réclame depuis longtemps: voici Metz! Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais loin des côtes, les villes sont plus difficiles à localiser, explique Thomas Pesquet. L'œil manque de repères, surtout de jour lorsque les contrastes de couleurs sont faibles».

Très blanc, le Centre Pompidou se détache assez nettement. Et à l'ouest de la Moselle, on voit que la campagne commence à revêtir son habit d'automne, analyse l'astronaute, qui donne aussi un cours de prononciation sur Metz. «Les habitants sont incroyablement sympathiques et ils vous corrigeront gentiment si vous prononcez mal le nom de leur ville», ajoute-t-il avec humour.

Cette semaine, Thomas Pesquet doit être remplacé à bord de la station spatiale internationale par Matthias Maurer, un astronaute sarrois qui a fait ses études en Lorraine, précisent nos confrères.

(L'essentiel)