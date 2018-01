Des dégâts aussi en Lorraine et en Belgique

La Lorraine fait partie des régions françaises les plus touchées par la tempête Eleanor. Au total, 30 000 foyers ont été privés d'électricité mercredi matin dans la région, dont 22 000 dans le seul département de la Moselle, d'après nos confrères du Républicain Lorrain. Les communes de Bitche ou encore d'Hettange-Grande ont été largement concernées par les perturbations. Faute de courant, de nombreux commerces n'ont pas été en mesure d'ouvrir leurs portes ce mercredi matin.

La circulation est également perturbée sur les routes secondaires, notamment près de Thionville, à cause des arbres couchés sur les routes. Les services techniques réparent peu à peu les dégâts depuis mercredi matin et l'électricité revenait au fur et à mesure.

En Belgique voisine, la tempête a aussi frappé. Les pompiers ont dû intervenir à 500 reprises aux premières heures de la matinée dans la province de Luxembourg, indique le quotidien La Meuse. Plusieurs villages ont aussi été brièvement privés d'électricité et les techniciens sont intervenus à cause des arbres et des câbles électriques tombés sur les routes de la région.

(L'essentiel)