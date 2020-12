12 commissariats menacés en Lorraine?

Une douzaine de commissariats menacés par un projet gouvernemental en Lorraine

▶ https://t.co/uBTe3jfetg pic.twitter.com/PbVJHEkWOE — Le Républicain Lorrain (@lerepu) December 14, 2020

Le gouvernement français planche sur un redéploiement des forces de l’ordre et a présenté son «livre blanc de la Sécurité intérieure» en novembre dernier. Dans ce document de 330 pages, il est question de remonter le seuil de population pour le maintien d’un commissariat: aujourd’hui fixé à 20 000 habitants, il pourrait passer à 30 000, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain qui publient la liste des commissariats qui pourraient ainsi disparaître, au profit de la gendarmerie.

Ainsi, en Meurthe-et-Moselle, les commissariats de Briey, Conflans-en-Jarnisy, Pont-à-Mousson, Toul ou encore Dombasle et Lunéville pourraient fermer, tout comme en Moselle, les commissariats de Sarreguemines et Sarrebourg. La Meuse pourrait carrément perdre ses deux derniers commissariats de Verdun et Bar-le-Duc.

La préfecture de la Moselle réfute

Un article dont s’est rapidement saisie la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a tweeté: «Une douzaine de commissariats menacés de suppression en Lorraine: à l’heure où notre société connaît un ensauvagement sans précédent, je demande au gouvernement et à Gérald Darmanin de renoncer à ce projet dangereux et complètement inadapté».

Une douzaine de commissariats menacés de suppression en #Lorraine: à l’heure où notre société connaît un ensauvagement sans précédent, je demande au gouvernement et à @GDarmanin de renoncer à ce projet dangereux et complètement inadapté. MLP https://t.co/SBo9ZeefZL — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 14, 2020

La préfecture de la Moselle a réagi mardi, indiquant que ce livre blanc était «un document de réflexion et de prospective». «Il ne s’agit en aucun cas de décisions effectives ou actées par les autorités décisionnaires», a-t-elle indiqué, soulignant que l’existence des commissariats de police de Sarrebourg et Sarreguemines n’était «aucunement remise en cause». «À ce jour, aucune étude concrète n’a été initiée par la préfecture de la Moselle et la direction départementale de la sécurité publique pour un éventuel redéploiement des effectifs et des structures».

(mc/L'essentiel)