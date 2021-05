Les commerces vont ouvrir le dimanche à Metz

Après six semaines de fermeture, les commerces ont rouvert le 19 mai en France. Alors que la situation épidémilogique ne cesse de s'améliorer en Moselle avec un taux d'incidence de «seulement» 77 cas pour 100 000 habitants, les autorités ont décidé de booster le commerce local touché par la crise. Ainsi, les magasins pourront ouvrir les dimanches 30 mai, 13 et 27 juin et 11 juillet 2021, a annonce la préfecture mercredi.

«Cette autorisation contribue également à la relance économique et vient en complément des mesures déjà existantes pour soutenir ces secteurs d’activité lourdement impactés par la crise sanitaire», écrit la préfecture en justifiant également cette décision par la nécessité de «d'éviter les regroupements importants et la concentration des clients dans les établissements afin de diminuer la promiscuité et favoriser la distanciation physique».

Moins de clients du Luxembourg

En clair, l'objectif est de mieux répartir la clientèle sur la semaine, tout en relançant le secteur. En plus de rappeler la nécessaire prudence et les mesure sanitaires en place (masque obligatoire, distanciation, jauges), la préfecture précise que les commerces ne pourront rouvrir que dans la limite de 10h par jour et que seuls les salariés volontaires pourront être mobilisés.

Le commerce messin a été particulièrement touché par la crise et a souffert de la concurrence dans la Grande Région. Lors des pics de l'épidémie, le Luxembourg avait décidé de ne pas fermer les commerces au contraire de la France. Cela avait entraîné une ruée de la clientèle frontalière du côté de la capitale, notamment avant Noël. Importantes d'ordinaire, les clientèles luxembourgeoise et allemande ont déserté la ville depuis le début de la pandémie.

(th/L'essentiel)