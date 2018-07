Un motard tué dans un accident à Thionville

Il était un peu plus de minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, quand une moto et une voiture sont entrées en collision rue de Verdun à Thionville, à hauteur de la bretelle d'autoroute Beauregard, rapport le Républicain Lorrain.

Les secours, rapidement sur les lieux de l'accident, ont tenté de réanimer le motard, mais il n'y avait plus rien à faire. Il a été déclaré mort sur place. Les quatre occupants de la voiture, âgés de 18 à 19 ans, ont été légèrement blessés et hospitalisés. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises et les responsabilités de l'accident.