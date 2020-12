N'Doram condamné après l'accident avec Cabit

Le footballeur du FC Metz Kévin N'Doram a été condamné à un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende en plus d'une annulation de son permis de conduire qu'il ne pourra pas passer avant un an, après le grave accident de la route du 3 novembre 2019. Passager de la voiture conduite par N'Doram et lancée à très grande vitesse, son coéquipier Manuel Cabit avait été très gravement blessé. Il n'a toujours pas retrouvé l'usage de ses jambes depuis le drame.

Condamné par le tribunal correctionnel de Reims, le Français de 24 ans pourrait ne pas faire appel, d'après L'Équipe. Actuellement en phase de reprise après une grave blessure au tendon d'Achille, Kévin N'Doram est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club lorrain.

(th/L'essentiel)