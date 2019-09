Une maladie rare tue leur bébé de cinq jours

Leur bébé venait de naître 5 jours plus tôt quand Noémie et Guillaume ont perdu leur fille, le 4 août dernier. La petite Kathalyne a été touchée par l'hyperglycinémie sans cétose, une maladie rare et incurable.

C'est à partir du deuxième jour que l'état de la petite fille s'est dégradé. Des premiers symptômes d'«hypotonie générale» ont commencé à apparaître chez Kathalyne, qui refusait de s'alimenter. Le bébé est alors transporté d'urgence à l'hôpital. «Ce fut le premier choc mais pas le dernier», raconte la maman à L'Est Républicain.

Le diagnostic est sans appel pour les parents; Kathalyne a l'hyperglycinémie sans cétose, «on apprend qu’elle a des lésions cérébrales graves, elle respire très mal, ils l’intubent…», raconte la maman à L'Est Républicain. Malgré les efforts des médecins, Kathalyne n'a pas survécu et est décédée, trois jours plus tard.

(mm/L'essentiel)