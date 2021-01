Prison ferme pour une «nourrice» à Mondelange

L'affaire qui vient de trouver son épilogue au tribunal correctionnel de Thionville, remonte à mercredi dernier, relate Le Républicain Lorrain. Ce jour-là, des gendarmes sont postés à l'entrée d'un immeuble d'un quartier populaire, à Mondelange (Moselle) et vérifient les papiers d'identité des riverains. Alertés par une forte odeur de cannabis et aidés par un chien renifleur, ils décident de frapper à la porte d'un habitant, au premier étage de l'habitation.

Sans réponse du locataire, ils forcent l'entrée... et tombent nez à nez avec un homme en train de fumer de l'herbe. Une rapide fouille des lieux leur permet de découvrir 7,5 kg de résine de cannabis dans des sacs et 1 310 euros en liquide. L'individu, s'il reconnaît fumer depuis des années, clame qu'il n'est pas le propriétaire de la drogue découverte à son domicile. Joueur de poker, il dit avoir des dettes, qu'il rembourse en servant de nourrice à un trafiquant.

Alors que le procureur de la République a requis 24 mois de prison, plus 3 mois de révocation de sursis de travail d'intérêt général à son encontre, le prévenu a finalement écopé de douze mois de prison ferme, plus trois mois de révocation de sursis et a été maintenu en détention.

(pp/L'essentiel)