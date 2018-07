Un train a percuté une voiture à Henridorff

Les faits se sont produits ce mardi après-midi, vers 15h, à un passage à niveau situé sur la commune de Henridorff (Moselle), non loin du plan incliné de Saint-Louis Arzviller. Selon les informations de France Bleu, une voiture se serait engagée alors que les barrières étaient abaissées. Le véhicule a alors percuté un TER assurant la liaison Metz-Strasbourg.

Les quatre passagers de la voiture, deux hommes de 80 et 81 ans et deux femmes de 81 et 74 ans, ont été légèrement blessés dans la collision. Ils ont été conduits à l'hôpital de Saverne. Le conducteur du train est sorti choqué de l'accident. Une soixantaine de voyageurs étaient présents à bord du convoi au moment de l'impact. Ils sont pour l'instant bloqués à l'intérieur du train, en attendant l'arrivée de plusieurs autobus pour les transporter.

La circulation des TER est actuellement interrompue entre les gares de Saverne (Bas-Rhin) et Sarrebourg (Moselle). Le trafic des TGV, lui, n'est pas impacté.

(pp/L'essentiel)