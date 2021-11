Les adultes non vaccinés privés d'Europa-​​Park

Attention si vous prévoyez une sortie à Europa-Park, le parc d'attraction allemand a annoncé de nouvelles mesures pour éviter que des «clusters» se forment entre deux passages sur un «grand huit». Ainsi, les adultes non vaccinés n'auront plus accès au célèbre lieu de loisir.

«Les personnes vaccinées et guéries peuvent toujours visiter Europa-Park Resort sans restriction en présentant leur justificatif sanitaire. Pour les personnes non vaccinées ou non guéries, il n’est PLUS possible de visiter Europa-Park en présentant un test», a détaillé le parc dans un tweet.

La situation sanitaire se dégrade en Allemagne. Europa-Park Resort reste ouvert mais les conditions d’accès à nos différents parcs et sites évoluent. pic.twitter.com/VijmcQIeSB — Europa-Park FR ❄️ (@EuropaParkFR) November 16, 2021

Une nouvelle règle qui ne concerne pas les enfants de moins de 7 ans et les mineurs de 17 ans scolarisés, qui ont simplement à présenter «un justificatif d'âge». Les adolescents non-scolarisés devront encore présenter un test négatif pour entrer dans le parc.

Ces nouvelles règles font suite aux décisions prises au niveau régional, suite à une remontée spectaculaire des cas de Covid-19 en Allemagne. Le land du Bade-Wurtemberg a mis en place la règle dite des 2G, pour «geimpft, genesen», à traduire par «vacciné, guéri». Ainsi, les tests PCR et antigéniques ne permettent plus d'aller manger au restaurant, de participer à un concert ou de faire ses achats dans un magasin... et donc de se rendre à Europa-Park.

Très prisé des résidents luxembourgeois, Europa-Park accueille chaque année environ 2,5 millions de visiteurs, en particulier à la période de Noël, lors de laquelle le parc est redécoré.

(th/L'essentiel)