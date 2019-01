Un homme ivre met le feu à son propre logement

Un individu s’est fait particulièrement remarquer par la police belge, dans la nuit de mercredi à jeudi. L’homme a commencé par s’en prendre à son ancienne compagne, à Arville, en province de Luxembourg. Notamment à grand renfort de klaxon vers 3h du matin, précisent nos confrères de L’Avenir.

L’homme, qui était ivre, s’est alors vu retirer son permis de conduire. Mais il en fallait plus pour le calmer. Quelques heures plus tard, il a mis le feu à son appartement d’Arville, via plusieurs foyers dans son garage. Il a provoqué quelques dégâts matériels.

La nuit agitée a eu des conséquences pour l’individu. Il a été interpellé par la police, qui ne l’a pas laissé rentrer chez lui.

(L'essentiel)