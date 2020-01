Un problème électrique sème la pagaille sur le rail

️ #InfoTrafic



Circulation maintenant fortement perturbée entre Luxembourg et Thionville suite à un problème d'alimentation électrique.



Des retards et suppressions sont toujours à prévoir. — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) January 7, 2020

Le Luxembourg-Metz de 12h58 est supprimé sur sa portion entre Thionville et Luxembourg. Et la SNCF invite les voyageurs à prendre le train suivant, qui part à 13h16 de Luxembourg. Et ce n'est pas le premier. Depuis ce mardi matin, plusieurs trains ont été supprimés entre Thionville et la capitale grand-ducale, et les voyageurs ont dû s'entasser dans les wagons qui circulaient.

Et cette fois, les perturbations ne sont pas liées à la grève contre la réforme des retraites, qui se poursuit en France. D'après le fil twitter de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, il s'agit d'un problème d'alimentation électrique, dont la cause n'a pas été précisée. On ignore aussi combien de temps il faudra pour que le trafic revienne à la normale. Contactée par L'essentiel, une porte-parole de la SNCF en Lorraine précise que les équipes «sont en train de chercher l'origine du problème» pour le régler. «Un retour progressif à la normale était annoncé pour 14h, mais l'horaire n'est pas confirmé pour le moment». Il faudra d'abord trouver la source de ces perturbations.

(L'essentiel)