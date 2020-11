Les routes les moins sûres de la région sont...

Selon une étude Eurostat publiée à l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route ce dimanche, ce sont les routes de la région de Notio Aigaio (qui couvre notamment les Cyclades) en Grèce qui étaient les plus dangereuses d'Europe en 2018 (derniers chiffres disponibles) avec 161 morts par million d'habitants.

Viennent ensuite les routes de la région d'Alentejo au Portugal (142), les routes de la région de la Mazowiecki (Varsovie) en Pologne et en quatrième position... les routes de la province du Luxembourg (123 morts). Une autre province proche du Grand-Duché apparait dans le top 10: la province de Namur (107 morts), en 10e position.

